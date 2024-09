O público inusitado de Daphne Bozaski, a falsa feia de ‘Família é Tudo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da personagem Benê, de Malhação e As Five, Daphne Bozaski, 31 anos, interpreta Lupita, em Família é Tudo, novela das 7 da TV Globo. Uma jovem sonhadora que trabalha na Mancini Music, mas que possui um quê de Betty, A Feia, com os óculos arredondados e a franjinha no meio da testa.

Agora a personagem vive momento de transformação na trama, cuidando do visual. “Vi muito (a novela mexicana) Maria do Bairro, Lupita tem base ali. A frase ‘eres tú’ é dela. E é bom pegar essas referências das novelas mexicanas. São estereótipos que funcionam para o público. É uma repaginada. Me olhava antes no espelho e pensava: ‘as pessoas estão me levando a sério com essa monocelha?’. Lupita é monocelha e caracterização. No final, amo a Lupita. Entendi que ela se acha bonita e comecei a gostar dela. Acho divertida”.

A atriz acredita que as crianças se encantam pelas características da personagem, com trancinhas e roupas coloridas. Daphne, que se divide entre o Rio, onde grava, e São Paulo, onde vive com o marido, Gustavo Araújo, e o filho Caetano, de 5 anos, tem ouvido elogios em casa. “A turma inteira do meu filho vê a Lupita e todos amam. Esse feedback é o melhor. Agora falo que ele pode me ver na televisão, que a mamãe está se divertindo. Ele tem consciência do que é saudade, do que é sentir falta, mas ele se preenche com as coisas dele. Assim como eu aqui no trabalho. E quando não estava trabalhando, ano passado, não era uma mãe legal. Agora quando estou com ele é um tempo de qualidade”, diz.