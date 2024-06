O protesto pró-Palestina durante show no Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper norte-americano Macklemore se apresentou neste sábado, 22, no Rock in Rio Lisboa. Ele possui um discurso pró-Palestina, inclusive levou a bandeira para as suas últimas apresentações, e não deixou de se expressar politicamente no festival.

“Sabem… estamos aqui hoje para celebrar a vida e só quero dizer que há mais de oito meses a única coisa que tem estado no meu coração, no meu espírito e na minha mente são as pessoas que estão agora em Gaza. Há tempos em que podemos nos sentir hipócritas ao estarmos aqui, num casaco de peles e apresentar músicas, quando há um genocídio a acontecer neste momento no mundo. Por isso, o meu espírito está aqui em solidariedade com o povo da Palestina, sabendo que a nossa liberdade está dependente da libertação da Palestina, está tudo ligado”, afirmou.