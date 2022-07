O protesto político no show de Marisa Monte em Portugal; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maria Monte se apresentou nesta semana no município de Oeiras, Portugal. Ao término de uma das músicas, quando surgiram no telão imagens da plateia, alguém ergueu uma toalha com a foto do ex-presidente Lula (PT). Foi quando surgiram gritos de “Fora, Bolsonaro” seguidos de “Lula, Lula…”.

O Festival Jardins do Marquês apresenta noites de verão inesquecíveis e intimistas, no mês de julho, junto aos jardins do Palácio do Marquês de Pombal. Na programação, quatro shows por noite divididos em dois palcos, sempre ao ar livre, com artistas nacionais e internacionais que incorporam o espírito do evento. Assista ao protesto durante a apresentação de Marisa no vídeo a seguir, feito na noite terça-feira, 5.

