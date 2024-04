O protesto nu de ex-modelos acima de 50 anos para a São Paulo Fashion Week

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pouco antes do início da 57ª edição da São Paulo Fashion Week, um grupo de quatro modelos acima dos 50 anos lança o Manifesto Fashion “Nós Não Somos Invisíveis”, cujo objetivo é discutir a pouca representatividade feminina, na faixa de 50 anos em diante, nas passarelas e no mercado publicitário brasileiro.

Com direção criativa de Paulo Visani e idealizado pela modelo Cristina Leite, 51 anos, o manifesto, pioneiro no país, conta com a participação das ex-modelos Paula Franco, 53, Haag Campedelli, 52 e Andrea Clara, 51, que marcaram a geração dos anos 1990. De autoria do fotógrafo de moda Mauricio Nahas, a foto-protesto não foi editada ou retocada propositadamente para dar visibilidade à beleza real das mulheres 50+ e traz, em uma de suas versões, as modelos seminuas em forma de protesto.

“Observo que, na maioria das vezes, as mulheres 50+ não protagonizam as campanhas onde os produtos são para elas mesmas. A moda e os produtos precisam ser representados por modelos da mesma idade. Esse manifesto é um grito por visibilidade e celebração do poder feminino após os 50”, declara Cris Leite, que idealizou o protesto. “Tem sido muito interessante resgatar um pouco da história que vivi como uber model. Trabalhei como modelo até um pouco mais de 40 anos, o que já era raro isso acontecer por culpa do etarismo exacerbado no Brasil. Não somos nós que temos maior condição de consumo e somos mais exigentes com a qualidade do que consumimos? Então nada mais justo que as marcas sejam representadas por nós”, completa Paula Franco.