O projeto de Giovanna Ewbank prestes a completar 40 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Atrás de um projeto para tocar, Giovanna Ewbank, 39 anos, aproveitou as quatro décadas de vida que se avizinham, em setembro, para empacotar uma série para a internet que gira em torno de delicados assuntos femininos — liberdade, menopausa e maternidade, entre eles. Em 40 Perguntas Para Se Fazer Antes dos 40, num clima de terapia entre mulheres da mesma faixa etária, a atriz se diz aliviada em saber que suas aflições não são tão diferentes assim das que incomodam as demais. “Somos muito cobradas e julgadas na sociedade, mas agora não me preocupo mais com a performance perfeita”, garante. Casada com o ator Bruno Gagliasso e mãe de três filhos, ela já consegue hoje se dar algum tempo livre. “Cuidar de mim não é egoísmo, não”, fala, agitando bandeira.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001