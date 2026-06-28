O projeto de Giovanna Ewbank prestes a completar 40 anos
Apresentadora lança série nas redes sociais
Atrás de um projeto para tocar, Giovanna Ewbank, 39 anos, aproveitou as quatro décadas de vida que se avizinham, em setembro, para empacotar uma série para a internet que gira em torno de delicados assuntos femininos — liberdade, menopausa e maternidade, entre eles. Em 40 Perguntas Para Se Fazer Antes dos 40, num clima de terapia entre mulheres da mesma faixa etária, a atriz se diz aliviada em saber que suas aflições não são tão diferentes assim das que incomodam as demais. “Somos muito cobradas e julgadas na sociedade, mas agora não me preocupo mais com a performance perfeita”, garante. Casada com o ator Bruno Gagliasso e mãe de três filhos, ela já consegue hoje se dar algum tempo livre. “Cuidar de mim não é egoísmo, não”, fala, agitando bandeira.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001