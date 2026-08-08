O projeto de Filipe Bragança após tropeços de audiência de ‘Coração Acelerado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A jornada do navegador e escritor brasileiro Amyr Klink em junho de 1984, na qual partiu da Namíbia rumo ao Brasil em um barco a remo, está prestes a ganhar as telonas em 100 Dias, filme dirigido por Carlos Saldanha que chega aos cinemas em outubro. Das filmagens, que exigiram muito do físico de Filipe Bragança, escolhido para interpretar Amyr, ele levou um hábito.

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“Durante as filmagens, me inspirando no Amyr, pensei: ‘acho que vou ter um diário também para escrever’. E aí tenho esse diário até hoje. É um hábito que recomendo bastante, o nosso terapeuta de papel. Também, para lidar com esses silêncios, para todos nós que desenvolvemos o filme, a maneira com que o Amyr escreve, e escreve excepcionalmente bem aquele livro, ajudava a gente a compreender os silêncios. O que ele estava pensando durante todo esse tempo silencioso que passou lá”.

Com roteiro de Elena Soarez e Thais Tavares, o filme acompanha a travessia de Amyr Klink, durante os 100 dias em alto-mar, onde precisou lidar com batalhas físicas e mentais. Em meio à gravação de Coração Acelerado, novela da TV globo que vai chegando ao fim e que não obteve boa audiência, Filipe soube escapar para um papel mais firme, forte e fiel a uma narrativa interessante.

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