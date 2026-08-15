O projeto de Anne Hathaway para depois da gravidez
Atriz planeja nova produção após nascimento do filho
Afastada dos estúdios em função da gravidez de seu terceiro filho com o marido, o produtor Adam Shulman, 45 anos, Anne Hathaway, 43, gesta um novo projeto para depois do puerpério. A atriz acaba de adquirir os direitos do romance Yesteryear, livro de estreia da escritora americana Caro Claire Burke, 32, publicado em abril, que já se tornou best-seller. Feminista militante, a atriz vive às turras com o público conservador nas redes sociais e conta ter se encantado com a história de uma influencer que prega a irrestrita submissão das esposas aos maridos, até retroceder para 1855, em uma viagem no tempo. Encarar sem filtros as experiências que tanto idealizava promete arrancar boas risadas do público, na comédia ainda sem previsão de estreia. “A ideia de que as mulheres devem cuidar da casa e da família constitui um estereótipo que limita a conexão com a sociedade”, prega Anne, também embaixadora da ONU Mulheres.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008