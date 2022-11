O processo de autopsicanálise de Daniel Oliveira ao se cobrir de lama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante as gravações de Independências, série da TV Cultura em que vive dom Pedro I, Daniel de Oliveira, 45 anos, fez um pedido inusitado para o diretor Luiz Fernando Carvalho: que o filmasse, em paralelo, interpretando o Homem Lama, personagem que inventou e que considera o mais importante de sua carreira. “Disse para ele: é só rodar a câmera que eu faço uns negócios aqui”, lembra Daniel. Coberto de lama dos pés à cabeça e sem texto decorado, o ator já fez suas performances na Amazônia, na Serra do Cipó e no Jalapão, e pretende lançar seu “processo de autopsicanálise” nas redes sociais. “Me visto de lama local, com uma saia, uns cordéis amarrados, e começo a performance. É muito visual, de intensidade interna”, relata.

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814