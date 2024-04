O problema que Madonna trará a milhares de concurseiros do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois grandes eventos terão datas similares em maio: o show gratuito de Madonna em Copacabana no sábado, 4, e o Concurso Nacional Unificado (CNU) no dia seguinte, 5. O mega show da rainha do pop tem início previsto para as 21h30 e cerca de duas horas de duração. Já as avaliações do Concurso Nacional Unificado serão aplicadas em dois turnos. De manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fecharão às 8h30. A prova deverá ser feita entre 9h e 11h30. De tarde, os portões serão abertos às 13h e fecharão às 14h. A prova deverá ser feita entre 14h30 e 18h.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) emitiu um alerta, em fevereiro, para evitar eventos na véspera e no dia do concurso. No entanto, no Rio, o show da Celebration Tour, que contou com patrocínio de 10 milhões de reais da prefeitura, foi confirmado e a cidade se prepara para receber mais de 1 milhão de pessoas. Alguns fãs da Madonna enfrentam um dilema entre assistir ao “show da vida” ou se concentrar no maior processo seletivo do país, que conta com 2 milhões de inscritos, em busca de 6.640 vagas.