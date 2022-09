O problema que Ludmilla criou para Rita Ora no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentação de Rita Ora ocorre logo depois de Ivete Sangalo no Palco Mundo, porém o final do show de Rita coincide com o início de uma outra apresentação bastante aguardada neste domingo, 11, no festival. É no Palco Sunset que Ludmilla se apresenta em instantes, às 21h15, exatamente no mesmo momento que Rita Ora termina a sua apresentação no outro ponto da Cidade do Rock. O problema disso tudo é que o público se dispersou da apresentação de Rita, e já se dirigiu em massa para o Palco Sunset para ver Lud e o seu pancadão funk, como uma das principais atrações da noite.