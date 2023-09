O problema que a Globo arrumou com repeteco de nova produção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na tentativa de repetir o sucesso de Pantanal, a TV Globo prepara o remake de Renascer, de 1993, com vários atores principais da outra produção. A preocupação é fazer com que o público não associe os atores aos personagens anteriores, cuja estética tem muita semelhança. Marcos Palmeira, protagonista José Leôncio em Pantanal, volta para dar vida a mais um protagonista, José Inocêncio. Juliana Paes, que fez Maria Marruá, deve viver Jacutinga, dona de um bordel em Renascer. Gabriel Sater será o mascate Rachid na primeira fase do remake, escrito por Bruno Luperi. Depois, o papel ficará com seu pai, Almir Sater. Essa dobradinha familiar também se viu na trama de 2022.

Há nomes novos sendo cotados, como Maria Fernanda Cândido, que deve interpretar Dona Patroa, vivida por Eliane Giardini em 1993 e que agora está em Terra e Paixão. Chico Diaz e Irandhir Santos também estarão no repeteco. Além de Sophie Charlotte e o cantor Xamã, uma aposta de fato estreante.

