O problema gerado pela possível ida de Lula ao carnaval do Rio

Uma fonte do governo diz à coluna que é praticamente certo que a comitiva presidencial esteja, pelo menos um dia, na Sapucaí. As conversas estão adiantadas. Porém, a possível vinda de Lula (PT) gerou um impasse: Onde ele ficaria? Há quatro opções plausíveis. O prefeito Eduardo Paes (PSD) lhe ofereceu um espaço exclusivo no camarote da prefeitura. O deputado federal Washington Quaquá (PT) quer vê-lo em seu camarote, apelidado de “favela”. A outra opção seria o camarote da Liesa, já descartado por motivos óbvios – é entupido de bicheiros. Por fim, o do governo do estado, de Claudio Castro (PL), em fase de reaproximação com o presidente, mas ainda não a ponto de passarem o carnaval juntos.