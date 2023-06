O problema de ‘Terra e Paixão’ que se repete em toda novela da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Novelas regionais, como são chamadas as produções que retratam o interior do Brasil, muito além do eixo Rio-São Paulo, costumam ter um problema que irrita os telespectadores. Algo que parece longe de se consertar. Agora em Terra e Paixão o assunto volta à tona. O desnivelamento dos sotaques dos atores em cena incomoda quem assiste à trama diariamente. Numa hora Cauã Reymond e Gloria Pires se esforçam para achar o tom, em outra Tony Ramos não parece na mesma sintonia. E por aí vai… Uma pena, já que isso poderia ser facilmente resolvido com fonoaudiólogos para a turma.