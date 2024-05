O problema da TV Globo com registro de minissérie sobre Elis Regina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Contextualizando a trajetória pessoal e artística de Elis Regina, a minissérie Elis – Viver é Melhor que Sonhar (2019) traz cenas originais do filme Elis (2016), material documental e novas cenas de ficção. Como de costume com as obras produzidas nos estúdios Globo, a emissora entrou na Justiça para pedir o registro do título da produção. No caso da minissérie, foi realizado em 2018, antes da estreia. O pedido, porém, foi negado por falta de cumprimento de exigência de mérito. Ou seja, a TV Globo não conseguiu todos os documentos necessários para registrar a marca. “Não são registráveis como marca: XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”, apresenta trecho do despacho feito em julho de 2019 e que a coluna GENTE teve acesso.