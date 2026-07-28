O primeiro filme de Mônica Martelli e Ingrid Guimarães juntas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Mônica Martelli e Ingrid Guimarães chegam aos cinemas no dia 3 de setembro com Minha Melhor Amiga, o primeiro longa-metragem da dupla, que tem direção de Susana Garcia. A comédia é inspirada nas histórias reais das amigas com suas filhas adolescentes, Julia e Clara, que conquistaram as redes sociais. A imagem acima, inclusive, é exclusiva para a coluna GENTE.

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Na trama, as amigas vivem uma fase difícil no auge de seus 50 anos e embarcam juntas em uma viagem transformadora para Portugal. Em Lisboa, as duas vivem uma aventura a bordo de um patinete elétrico que promete emocionar e arrancar risadas do público em um dos pontos turísticos mais famosos da capital portuguesa. O filme é uma produção de Marcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf, da Paris Entretenimento, a distribuição é da Paris Filmes.