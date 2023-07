O primeiro conselho do pai que Jair Renan Bolsonaro já ignora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro pretende ser candidato na próxima eleição, completando o quarteto de filhos homens do ex-presidentes em cargos públicos. Mas para isso terá que “entrar na linha”. Bolsonaro (PL) não está gostando nadinha da forma como o seu 04 usa as redes sociais, fazendo publiposts aos montes, sempre rodeado de amigos em baladas por Balneário Camboriú (SC). Uma fonte da coluna conta que o ex-mandatário já avisou ao caçula da ala masculina que, se quiser mesmo ser candidato, terá que evitar as “parcerias pagas”. Ser candidato não é apenas posar de terno e gravata no feed.

