O primeiro atleta trans contratado pela Globo para comentar a Olimpíada

Pela primeira vez um comentarista trans fará parte da cobertura da TV Globo em Jogos Olímpicos. Luca Kumahara, 28 anos, atleta do tênis de mesa que disputou três edições olímpicas (2012, 2016 e 2021) entre as mulheres e se tornou referência do país na modalidade, iniciou no ano passado o tratamento hormonal no processo de transição de gênero. Nos Jogos Olímpicos de Paris, fará sua estreia analisando os jogos.

“É um desafio, a primeira vez que irei comentar. Mas de certa forma é também um reconhecimento por tudo que já vivi, conquistei e represento dentro desse esporte ser escolhido para comentar essa modalidade. Claro que é muito importante para a questão da visibilidade, de pessoas trans ocuparem mais espaço, e acho que essa oportunidade mostra muito isso”, ressalta Luca.

Em Paris, o Brasil estará representado no tênis de mesa nas equipes masculina e feminina. Além disso, Hugo Calderano há alguns anos está no top-10 no ranking da modalidade, sendo candidato a brigar por uma medalha que seria inédita para o país.