O primeiro atleta de seleção de futebol a assumir a homossexualidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Previamente discutida com cartolas, técnico e colegas de equipe, a declaração de Jakub Jankto assumindo-se publicamente gay agitou o mundo da bola, onde o jogador de 27 anos cravou um pioneirismo: é a primeira vez que um atleta de seleção de futebol — no caso, a da República Checa — assume a homossexualidade em campo tão minado de preconceitos. “Não quero mais ficar me escondendo. Pretendo viver minha vida em liberdade, sem medo, sem preconceito, sem violência e com amor”, disse, num tom de alívio. Em bem-vindo sinal dos novos ventos, figurões do esporte o apoiaram, inclusive Neymar. “Um dia histórico”, postou, sem ser flagrado em impedimento.

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829