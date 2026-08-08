O presidente que atua como fotógrafo em corridas de Fórmula 1

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O presidente da República Tcheca, Petr Pavel, trocou as áreas VIP por um colete e câmera potente no GP da Hungria. Um aficionado por automobilismo, o chefe de Estado se juntou aos fotógrafos para registrar os melhores lances da Fórmula 1, quase passando despercebido em seu inusitado hobby. Um líder que vive a paixão pelo esporte de perto.

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Celebridades e líderes políticos são figurinhas fáceis durante a temporada de Fórmula 1, mas o presidente da República Tcheca, Petr Pavel, 64 anos, não se contenta em desfilar pelas áreas VIP. No recente GP da Hungria, ele se juntou à horda de fotógrafos que registra os rachas entre pilotos. Munido de uma câmera potente, colete e credenciais de imprensa, o chefe de Estado clicou os melhores lances do circuito de Hungaroring e quase passou despercebido, não fosse a companhia persistente de sua numerosa equipe de segurança. Pavel, um aficionado por automobilismo, frequentemente usa as folgas para registrar provas mundo afora, como o Rali Dakar e as corridas da MotoGP. “Você sabe quem é esse fotógrafo que encontrei hoje na grade? É o presidente tcheco! Legal ou muito legal?”, indagou o primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, 45, espantado com o inusitado encontro com o colega.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007