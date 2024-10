O presente milionário que Rafael Nadal recebeu de sheik árabe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafael Nadal, 38 anos, não ganhou o torneio dos “seis” (Six Kings Slam), realizado em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 16 e 19 de outubro, mas saiu bem premiado. A competição reuniu o espanhol e outras estrelas do tênis, como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune. Cada um embolsou 1,5 milhão de dólares (8 milhões de reais) e o campeão, Sinner, recebeu 6 milhões de dólares (33 milhões de reais). Além do valor recebido pela participação, Nadal, que perdeu o terceiro lugar para Djokovic, ganhou de presente do sheik Turki Al Sheikn, conselheiro da Corte Real da Arábia Saudita, uma raquete com cerca de três quilos de ouro maciço, avaliada em 250 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais. Com isso, o atleta, que tem a segunda maior fortuna da história do tênis, ficando atrás apenas de Novak Djokovic, sai da Arábia Saudita levando na mala cerca de 10 milhões de reais.