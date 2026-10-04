O presente de Shawn Mendes que não sai da bolsa de Bruna Marquezine

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Bruna Marquezine e Shawn Mendes oficializaram o relacionamento trocando carícias em público no desfile da Gucci em Milão. A atriz revelou que carrega uma Bíblia, presente do cantor, em sua bolsa. O casal, que já foi visto em culto evangélico, mostra afinidades que vão além do mundo da moda, sendo o destaque do evento.

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Na primeira fileira do desfile da Gucci, na Semana da Moda de Milão, Bruna Marquezine, 31 anos, e Shawn Mendes, 28, praticamente oficializaram o relacionamento, ao trocar carícias em público pela primeira vez. Os dois foram o grande destaque da exibição da marca italiana, ofuscando a presença de figuras como Donatella Versace, também acomodada nos assentos vips. As afinidades do casal, porém, vão muito além do apreço evidente pelas tendências do mundo fashion. A atriz disse não tirar mais da bolsa — um modelo da grife avaliado em 1 600 euros — um exemplar da Bíblia. “Foi um presente do meu namorado. É uma tradução superbonita e moderna, que se chama The Passion”, afirmou. A publicação é uma versão contemporânea da sagrada obra, compilada pelo escritor Brian Simmons, que reúne o Novo Testamento e os livros dos Salmos, Provérbios e Cântico dos Cânticos. A atriz já declarou ter se afastado dos templos, mas foi vista recentemente na companhia do cantor em um culto evangélico da Igreja Por Amor, no ABC paulista.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boecha

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015