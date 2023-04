O ‘presente’ de Bruna Biancardi após anúncio de gravidez com Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em pouco mais de 24 horas, a modela e influenciadora Bruna Biancardi ganhou mais de 1 milhão de novos seguidores no Instagram, depois que ela e seu namorado, o jogador Neymar, anunciaram a gravidez na noite de terça-feira, 18. Biancardi tinha 3,4 milhões de seguidores até aquele momento, e agora já possui quase 4,5 mi. No Instagram, Neymar também cresceu, saltando de 207 milhões para os 208 milhões atuais. Um “presentão” e tanto em tempos de negócios nas redes sociais.

Este fenômeno de crescimento após anúncios de grandes acontecimentos não é uma novidade no mundo das celebridades, principalmente quando associam nomes do esporte e entretenimento. Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que gerencia contratos de patrocínio e gestão de imagem entre profissionais e marcas – como a dos palmeirenses Endrick e Luís Guilherme, esse crescimento é natural pela curiosidade que o público tem. “Neymar é uma celebridade mundial, e é natural que a sua namorada ganhe muitos seguidores quando ocorre algo relevante, como foi o anúncio da gravidez com o atleta. As pessoas tem curiosidade, querem acompanhar o perfil, a vida de determinadas pessoas”, explica.

Já o gestor em marketing Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa que conecta marcas com atletas, clubes e entidades, pode ser uma forma de geração de outras receitas. “Estamos entrando na terceira era da comunicação, a da produção de conteúdo pelo usuário e da ascensão da Creator Economy. Até o final deste ano, o mercado de marketing de influência deve movimentar em torno de U$15 bilhões. Esse dado deixa clara a importância dos influenciadores para a indústria do marketing. No caso especial da Bruna Biancardi, todo este movimento é altamente positivo, pois ela é uma profissional de marketing, que com certeza, saberá usar da melhor forma este crescimento em suas redes”, diz.

Recentemente, um post da cantora Iza com seu novo namorado, o volante Yuri Lima, do Mirassol, superou os 2 milhões de likes no post dela, vinte vezes mais que o número de seguidores do jogador, que possui 145 mil seguidores. “A rede social foi criada para conectar pessoas. Parece óbvio, mas muitas marcas, clubes e instituições esquecem a finalidade original da rede e o motivo por que os usuários estão lá. É comum ver empresas despejando conteúdo meramente publicitário, pasteurizado e artificial na rede, na contramão do que o público procura”, complementa Marcel Pinheiro, diretor de Comunicação e Marketing do Fortaleza. “A gravidez de Bruna Biancardi e Neymar só reafirma a pedra fundamental da rede: queremos ver, ser vistos, comentar e compartilhar a vida real. Na hora de comprar, buscamos outras plataformas digitais”, complementa Pinheiro.