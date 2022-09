O presente da RedeTV a Bolsonaro – que ele não ganhou na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bolsonaro (PL) foi sabatinado na noite desta quinta-feira, 1, pelos apresentadores do telejornal RedeTV News, da RedeTV. Ele abriu respondendo sobre a rejeição das eleitoras, falando que gosta das mulheres, tanto que contou até recentemente com Damares Alves num ministério. Depois Luis Lacombe perguntou sobre o aumento dos dados positivos da economia. Bolsonaro só não abriu um sorriso, para não pegar mal. Em seguida, respondeu de onde virá a verba para manter o Auxílio Brasil e se o “vale gás” continuará caso seja reeleito. O candidato, sempre em voz tranquila, sem nem precisar procurar palavras para sair de uma emboscada, respondeu por longos minutos a Erica Reis como tem combatido a pobreza dando auxílio de 400 reais (e depois 600 reais). Claro, aproveitou para reforçar que o PT foi contra esta medida. Não respondeu de onde tirará espaço fiscal junto ao Congresso.

Ao ser questionado sobre o desemprego, a apresentadora reforçou a queda do número de desocupados no país e perguntou se ele faria algo para diminuir ainda mais este número. Bolsonaro, mais uma vez, deitou e rolou. Disse que só não está melhor porque o Congresso não aprovou seu projeto de “carteira verde e amarela”. Lacombe também elogiou sua política econômica, avisando que a inflação no país começa a ceder. Mas, tal como a colega, perguntou o que ele pensa em fazer para melhorar o cenário. Bolsonaro citou que Paulo Guedes quer zerar o IPI de todos os produtos, para ajudar o mercado e a indústria, para gerar emprego à população. Em nenhum momento foi questionado sobre a pobreza e os números de pessoas passando fome, que contradizem os bons resultados econômicos que tanto tem exaltado.

Sobre Covid, foi pedido que ele apontasse os acertos e erros do governo no combate à pandemia. “Não posso falar em erros, porque procuramos falar com muita gente. Evitamos que os empregos fossem destruídos. As medidas adotadas por nós para desburocratização ajudaram o país a não colapsar. Olha como está a Argentina, a Europa… As nossas medidas foram exemplares para o mundo”, disse ele, sem ser interrompido em nenhum momento.

Como se não bastasse, o apresentador, de forma muito genérica, perguntou: “Queria saber sobre suas propostas para a área da educação”. Genérica, porque educação pode ser tudo – educação básica, ensino fundamental, ensino superior, auxílio em pesquisas acadêmicas. Ao ser genérico, entregou de bandeja para o candidato reclamar do que herdou de governos anteriores. Até meio ambiente foi citado durante a entrevista, pedindo a ele que falasse sobre o assunto – mais uma vez de forma ampla, sem citar nenhum dos episódios recentes ou os números alarmantes de desmatamento. Bolsonaro desviou para a guerra da Ucrânia com a Rússia sem qualquer interrupção.

Nas considerações finais, ele já tinha dito tudo que queria falar em trinta minutos, tanto que apontou o discurso para a militância: “Economia já falei bastante. Então vou falar… No meu governo não vou discutir aborto. No nosso governo, não quero discutir liberação das drogas. No nosso governo, também somos contra ideologia de gênero, que começou em 2009 no país. O nosso grande patrimônio são nossos filhos”.

Se saiu satisfeito? Para ele, melhor, impossível. Fez tudo que não conseguiu no Jornal Nacional.

