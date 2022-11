O prêmio de ‘consolação’ de Taís Araujo no Emmy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não foi só impressão. O figurino roxo, com direito a cauda e fendas, com o qual Taís Araujo, 44 anos, apresentou uma parte do Emmy Internacional, em Nova York, era idêntico ao que Lady Gaga desfilou na pré-estreia do filme House of Gucci, há um ano. Taís escolheu o modelo desavisada, depois de avaliar uma série de outros, mas não se incomodou com o repeteco, tão encantada que estava em subir ao palco. “Assim que tudo terminou, mandei uma foto para minha mamãe, falando: ‘Acho que venci’”, conta. Ela e ninguém mais. Nenhum brasileiro saiu vitorioso da borbulhante noite de gala.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817