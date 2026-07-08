O prejuízo milionário que ‘Supergirl’ deve causar para a Warner Bros
Filme estreou em 25 de junho
Supergirl deve causar um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares, cerca de 520 milhões de reais na cotação atual, para os estúdios da Warner Bros. O filme custou cerca de 310 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhões de reais, para ser produzido e divulgado. Entretanto, até agora, teve um faturamento de 100 milhões de reais. O longa estreou dia 25 de junho e não deve aumentar muito o valor, já que chega aos streamings já no dia 28 de julho.
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A revista norte-americana Variety estima que o valor máximo nas bilheterias será de 200 milhões de dólares, 1 bilhão de reais. Superman, por outro lado, lucrou cerca de 125 milhões de dólares. Supergirl conta a história da prima do super-herói da DC Comics, que viveu em Krypton até os 14 anos, depois foi enviada para ajudar o parente.