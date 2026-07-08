O prejuízo milionário que ‘Supergirl’ deve causar para a Warner Bros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Supergirl deve causar um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares, cerca de 520 milhões de reais na cotação atual, para os estúdios da Warner Bros. O filme custou cerca de 310 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhões de reais, para ser produzido e divulgado. Entretanto, até agora, teve um faturamento de 100 milhões de reais. O longa estreou dia 25 de junho e não deve aumentar muito o valor, já que chega aos streamings já no dia 28 de julho.

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A revista norte-americana Variety estima que o valor máximo nas bilheterias será de 200 milhões de dólares, 1 bilhão de reais. Superman, por outro lado, lucrou cerca de 125 milhões de dólares. Supergirl conta a história da prima do super-herói da DC Comics, que viveu em Krypton até os 14 anos, depois foi enviada para ajudar o parente.