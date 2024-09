O ‘prejuízo’ de milhões de Michael Jordan com venda de mansão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após 12 anos, Michael Jordan, 61 anos, conseguiu, finalmente, se desfazer da sua mansão em Chicago, os Estados Unidos, só que pela metade do preço. Quando anunciou o imóvel, em 2012, o astro do basquete pediu 29 milhões de dólares, cerca de 159 milhões de reais. No fim, a mansão foi vendida por 14,8 milhões de dólares, o equivalente a 81 milhões de reais. A perda é ainda maior quando se leva em conta os impostos desembolsados pelo atleta com impostos ao longo desse tempo, cerca de 9,8 milhões de reais.

Construído em um terreno de 30 hectares, nos anos 1990, a propriedade do atleta possui nove quartos, 19 banheiros, uma quadra de basquete e outra de tênis, uma piscina, um campo de golfe, área para fumantes, uma bodega, salão de piano e uma garagem com espaço para 14 carros. O portão da casa ainda é personalizado com um 23 escrito na estrutura, número que o ex-jogador usou durante a carreira.