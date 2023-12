O ‘preço’ cobrado por 2023 da intrépida Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A frenética maratona de shows, temporadas no exterior, novos hits e, claro, badalação, cobrou seu preço e Anitta, 30 anos, caiu doente. Desconfiou até de câncer, mas era só estafa física e mental, que tratou em um retiro espiritual no interior de Minas Gerais. “Depois de dias desconectada de tudo e de todos, off-line e inteiramente entregue, sigo mais um capítulo da vida com orgulho da minha coragem. Olhar pra dentro não é fácil”, diz, energizada por muito banho de cachoeira. E solteira: decidiu enxotar o namorado, o ator Simone Susinna, 30, sob a acusação de que ele queria mais marketing do que romance.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873