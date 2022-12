O polêmico objeto de Lula que vai ser usado por rainha de bateria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a visita ao Complexo do Alemão, zona norte do Rio, ainda na campanha eleitoral, Lula (PT) ganhou de presente um boné com a sigla da localidade, “CPX”. Bolsonaristas utilizaram erroneamente a sigla ao associarem-na a uma facção criminosa. Agora, o boné CPX foi estilizado e foi parar na cabeça da nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, Maria Mariá. O adorno foi criado pelo carnavalesco Leandro Vieira. “Coroas são objetos simbólicos de poder e sim, todo poder emana do povo. Só bota coroa quem merece. E quem merece coroa, pra mim, é a realeza que eu vejo se agigantar quando canta, dança e ergue os braços pra driblar a vida”, disse Leandro.