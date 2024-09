O pique de ‘roqueiro’ de Alexandre Ramagem no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Ramagem, que está na disputa pela prefeitura do Rio, esteve na primeira noite de Rock in Rio nesta sexta-feira, 13, na área Vip. Ele falou com a coluna Veja Gente sobre o festival. “Curto [rock] desde sempre. Hoje vim por causa da minha filha, que é fã do Travis Scott. “A gente tem que promover o empreendedorismo. Isso volta como receita, com empregos diretos e indiretos. É um grande evento do Rio de Janeiro, mas temos que promover os pequenos e médios também”, diz o político, que ainda garantiu que vai marcar presença em mais três dias de evento.