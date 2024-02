O perrengue de Paolla Oliveira ao se transformar em onça na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Número mágico do Carnaval, os 40 anos do Sambódromo repicaram na certidão de nascimento das soberanas da Sapucaí — a começar por Paolla Oliveira, 41, e absolutamente confiante tanto na exuberância de suas formas quanto no brilho do gingado. “Já tive vergonha das minhas coxas e da minha altura, mas com a maturidade não ligo mais para isso”, disse a rainha da bateria da Grande Rio, escola que teve como enredo Nosso Destino É Ser Onça, sobre a presença do animal na mitologia indígena. Fiel ao roteiro, Paolla virou onça — literalmente — em pleno desfile, baixando sobre o rosto, aqui e ali, uma máscara com olhos de lâmpadas de LED, acionada por controle remoto. Nesses momentos, revelou depois, requebrava sobre o salto agulha praticamente às escuras, enxergando quase nada. Ninguém reparou, é claro.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880