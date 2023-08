O perrengue de Andrucha Waddington ao filmar Gilberto Gil na Europa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era madrugada quando Andrucha Waddington, 53 anos, ficou de tocaia na escada dentro do ônibus que transportava Gilberto Gil em uma estrada suíça. Passou ali horas a fio, com a câmera ligada, para registrar o exato momento em que o cantor abriria os olhos, o que ocorreu lá pelas 6 da manhã. “Queria captar a cena sem combinar com ele, missão que envolveu uma paciente espera”, conta o diretor, que acompanhou a turnê europeia do baiano para incluir tudo na segunda temporada do reality Viajando com os Gil, da Prime Video. Vários integrantes do clã estavam a bordo, incluindo a matriarca Flora, que garante que a convivência do grupo seguiu em plena harmonia por uma dezena de países. “Andrucha é da família, pode até assinar Gil no sobrenome”, diz ela.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853