O perigo do passado recente que pode balançar o governo Lula

O mundo acompanha estarrecido o que se passa na China com a nova onda de Covid. Nas redes sociais circulam vídeos de pessoas sendo obrigadas a se distanciarem de parentes, crianças colocadas em quarentena, força policial agindo nas ruas das grandes cidades. Se as alarmantes previsões se concretizarem, a China volta a ter que fazer lockdown geral com o aumento expressivo do número de casos de doentes, que já abarrotam enfermarias dos hospitais. Assim sendo, fábricas podem parar no mesmo ritmo que a fome do consumo local, afetando o mundo todo. O Brasil, que tem na China principal parceiro comercial, é dos primeiros a sofrer esse viés. As mesmas alarmantes previsões dizem que as consequências chegariam já no começo do governo Lula (PT).

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022

Lockdown in Shanghai, China 🇨🇳 No child should ever be treated like this.pic.twitter.com/gPlzIZVrAX — James Melville (@JamesMelville) December 12, 2022

Welcome to the New World Order China 🇨🇳 pic.twitter.com/s7QLUhYuQ6 — nikola 3 (@ronin19217435) December 16, 2022