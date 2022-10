O pedido de Klara Castanho no seu aniversário de 22 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 7 out 2022, 00h24 - Publicado em 7 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 7 out 2022, 00h24 - Publicado em 7 out 2022, 07h00

Klara Castanho comemorou os 22 anos nesta quinta-feira, 6, com um post nas redes sociais, no qual faz um pedido para este seu novo ciclo que se inicia. “Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho (não só pra mim, claro)… Obrigada a cada mensagem carinhosa que eu recebi. Obrigada aos meus amigos do elenco de DV15 (elenco da série De Volta aos 15), que fizeram a virada ser tão especial. Que venham só lágrimas de alegria. Obrigada por me acolherem. Que seja lindo”, disse.

Vários famosos aproveitaram para deixar recados carinhos à atriz. Recentemente, Klara fez um desabafo em uma carta aberta ao público, em que narra que foi estuprada por um homem e acabou engravidando. Ela disse que optou por entregar a criança para adoção.