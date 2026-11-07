O pedido de desculpas de Xuxa a Sasha após anúncio da gravidez

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Xuxa, 63, transborda alegria: sua filha Sasha Meneghel, 28, está grávida! Após anos de expectativa e “cobrança” carinhosa, a Rainha dos Baixinhos celebra a chegada do primeiro neto, sentindo sua história completa. Já planeja a viagem à Flórida para o enxoval. Descubra os detalhes dessa emoção que completa a família.

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Não foram poucas as vezes em que Xuxa, 63 anos, disse para quem quisesse ouvir que estava na pressão para que a filha, Sasha Meneghel, 28, a presenteasse com um neto. Sonho realizado. Sasha, casada com o cantor João Lucas, acaba de anunciar que está à espera de um bebê, mas não revela sexo nem nome. Foi aí que a mãe, naturalmente eufórica, pediu-lhe desculpas pela cobrança dos últimos anos. “Eu mandava vídeo de criança dançando, cantando, brincando, e dizia: ‘Olha meu futuro neto’. Agora minha história está completa”, derrama-se ela, que vai pegar um avião para a Flórida, de onde é habitué, para comprar o enxoval.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020