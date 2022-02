O pedido de desculpas de Kim Kataguiri aos judeus

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de afirmar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) se desculpou por sua fala durante o episódio do Flow na segunda, 7. “Eu errei, eu disse algo que ofende a comunidade judaica. Que faz com que ela se sinta ameaçada. Eu errei e a comunidade judaica tem razão de me criticar por eu ter dito esse absurdo”, admitiu o parlamentar durante uma live com o deputado estadual Heni Ozi Cukier (Novo -SP).

Na ocasião, Kataguiri e a deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP) eram entrevistados pelo apresentador Bruno Aiub, conhecido como ‘Monark’, então um dos fundadores do podcast, que disse “nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido por lei”.

Após as declarações problemáticas, Kataguiri virou alvo de investigação da Procuradoria Geral da República (PGR) pelo suposto crime de apologia ao nazismo. O Partido dos Trabalhadores acionaram o Conselho de Ética da Câmara contra o parlamentar.

A repercussão negativa também provocou a demissão de Monark e a exclusão dele do quadro de sócios, além da debandada de patrocinadores e a exclusão do episódio.