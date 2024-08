O patrimônio de bilhões declarado por Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17, aos 93 anos, deixou um patrimônio de 3,9 milhões de reais. Maior comunicador da televisão brasileira, o empresário tem cerca de 35 empresas de diversos segmentos, como a Jequiti Cosméticos, Hotel Jequitimar, Liderança Capitalização, que administra a Tele Sena, e o SBT, a maior delas. Além disso, Silvio também já foi proprietário do Baú da Felicidade e do banco Panamericano.

Todos os empreendimentos elencados estão no nome de Silvio, suas filhas e no Grupo Silvio Santos, de acordo com a informações de um levantamento feito pela Folha de S. Paulo com base nos documentos da Receita Federal e da Junta Comercial.

Uma área que chamou a atenção foi a imobiliária. Segundo a pesquisa, são mais de três mil imóveis registrados em todo o Brasil. Há a Sisan Empreendimentos Imobiliários, que é responsável pela construção de novos prédios do grupo há mais de 30 anos, como uma torre de escritórios, a Platinum Building Berrini, que fica na zona sul de São Paulo.