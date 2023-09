O passeio radical de Zac Efron e seu irmão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zac Efron, 35, conhecido pelo personagem Troy Bolton de High School Musical, compartilhou com seus 61 milhões de seguidores no Instagram um passeio com o irmão mais novo Dylan, 31, na sexta-feira, 1. Os dois curtiram o dia em um barco e jogaram golfe, mas o que chamou atenção do fãs foi o físico musculoso da dupla. Na primeira foto, ele posa sorridente, lado a lado com o irmão, em um barco com shorts de banho. Já na segunda, Zac entra no barco após um mergulho na água. As outras mostram a dupla jogando em um campo de golfe com vista para um lago.

