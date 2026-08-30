O papel e as intrigas causadas por Natalie Harp na cola de Donald Trump

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A presença constante de Natalie Harp, superassessora de 35 anos, ao lado de Donald Trump, está causando desconforto para a primeira-dama Melania, que evita aparecer junto à assistente. Acompanhe os bastidores da Casa Branca e o papel de Harp, apelidada de “impressora humana” pelos serviços ao ex-presidente.

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Em meio a tantos enroscos geopolíticos, tudo o que Donald Trump não quer é mais encrenca. Pois a onipresença de Natalie Harp, 35 anos, ao seu lado não vem em nada agradando Melania Trump. Segundo bem informadas rodas da Casa Branca, a primeira-dama evita aparecer junto ao marido sempre que sua superassessora está por perto. Discreta, ela acabou sob os holofotes depois de recente provocação do senador Jon Ossoff: “Trump não quer mais fazer seu trabalho, mas só construir seu salão de baile e viajar com Natalie”. Ao que consta, a assistente fica 24 horas por dia à disposição, alimentando com vídeos e memes os posts cheios de maiúsculas que ele dá de escrever no fim do expediente. Ganhou até o apelido de “impressora humana”, por andar com uma portátil sempre a tiracolo, para que o chefe possa ler tudo no papel. Falante nos bastidores, sobre o assunto não deu um pio.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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