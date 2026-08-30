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O papel e as intrigas causadas por Natalie Harp na cola de Donald Trump

Assessora do presidente americano virou alvo de especulações

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 15h00 | Atualizado em 2 set 2026, 14h50
Natalie Harp
Natalie Harp (Tasos Katopodis/Getty Images)
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O papel e as intrigas causadas por Natalie Harp na cola de Donald Trump Priorizar nos meus resultados Google

Em meio a tantos enroscos geopolíticos, tudo o que Donald Trump não quer é mais encrenca. Pois a onipresença de Natalie Harp, 35 anos, ao seu lado não vem em nada agradando Melania Trump. Segundo bem informadas rodas da Casa Branca, a primeira-dama evita aparecer junto ao marido sempre que sua superassessora está por perto. Discreta, ela acabou sob os holofotes depois de recente provocação do senador Jon Ossoff: “Trump não quer mais fazer seu trabalho, mas só construir seu salão de baile e viajar com Natalie”. Ao que consta, a assistente fica 24 horas por dia à disposição, alimentando com vídeos e memes os posts cheios de maiúsculas que ele dá de escrever no fim do expediente. Ganhou até o apelido de “impressora humana”, por andar com uma portátil sempre a tiracolo, para que o chefe possa ler tudo no papel. Falante nos bastidores, sobre o assunto não deu um pio.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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