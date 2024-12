O papel de Paulo Vieira e Larissa Manoela no Prêmio Brasil Olímpico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizará o tradicional Prêmio Brasil Olímpico na próxima quarta-feira, 11. A festa celebra a campanha vitoriosa do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris e irá ocorrer no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Nesta edição, o evento terá a apresentação de Paulo Vieira e Larissa Manoela.

O humorista conta com mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, além da experiência de ter apresentado diversos programas televisivos. Já a atriz soma mais de 54 milhões de fãs nas plataformas digitais. Ela também tem atuado como madrinha do Time Brasil desde 2022, marcando presença em eventos como os Jogos da Juventude 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A grande novidade desta edição do Prêmio Brasil Olímpico será a introdução do prêmio de melhor treinador e treinadora de esportes individuais – dando mais um passo em busca da igualdade de gênero. Até o ano passado, somente um profissional era homenageado na categoria. Além dos prêmios de Atleta da Torcida, Atleta Revelação, Prêmio Inspire, Melhor Atleta por Modalidade, Melhor Técnico Coletivo, Melhor Equipe do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Prêmio Espírito Olímpico e do Troféu Rei Pelé, o COB também dará uma condecoração para os destaques em eventos mistos, isto é, onde mulheres e homens competem no mesmo time, pela primeira vez.

Maior prêmio do evento, o Troféu Rei Pelé tem como atuais campeões Rebeca Andrade, da ginástica artística, e Marcus D’Almeira, do tiro com arco, que venceram em 2023. A escolha é feita por um colégio eleitoral formado por especialistas.

