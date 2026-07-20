O papel de filha de Palomma Duarte e Marcos Winter em ‘Quem Ama Cuida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Ana Clara Winter, filha dos atores Palomma Duarte e Marcos Winter, fará uma participação especial em Quem Ama Cuida. A atriz gravou cenas para a novela das 9 da Globo e aparecerá nos próximos capítulos interpretando uma jovem jornalista que cruza o caminho do núcleo de Ademir (Dan Stulbach), um dos centrais da trama.

Esta será mais uma experiência de Ana Clara na televisão. Ela tem passagens por Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e Além da Ilusão (2022) e agora ganha espaço na principal faixa de novelas da emissora.

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Apesar de ser filha de dois nomes consagrados da dramaturgia, ela tem construído a carreira de forma discreta. A mãe, segundo Ana Clara, não queria que ela seguisse a carreira artística. “Minha mãe travou, embarreirou de cara. O que ela pôde fazer para que eu não seguisse, ela fez. Até que chegou um momento em que ela viu que não tinha o que fazer”, explicou em uma entrevista recente.

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Ainda não foram divulgados detalhes da personagem da atriz na novela, mas sua participação faz parte da nova fase de Quem Ama Cuida, que vem incorporando novos personagens ao elenco para movimentar a história.