O outro lado de Fernanda Torres que Hollywood deveria conhecer

Com muita elegância e um vestido preto da grife Dior, Fernanda Torres está ‘roubando a cena’ no perfil oficial da Academia de cinema responsável pelo Oscar no Instagram. Ela já acumula quase 3 milhões curtidas na foto feita durante o Governors Award, que aconteceu na noite do último domingo, 17, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além da corrida pelo Oscar, a intérprete de Eunice em Ainda Estou Aqui se destaca em outros trabalhos nacionais, os quais os críticos internacionais deveriam conhecer.

O primeiro deles é o filme Terra Estrangeira (1995), com o mesmo diretor que levou o Brasil ao Oscar em 1999 e busca repetir o feito em 2025, Walter Salles. O longa apresenta o Brasil em plena era Collor, com o personagem Paco (Fernando Alves Pinto) indo para Portugal após a morte da mãe, levando uma misteriosa encomenda. Em Lisboa, ele conhece Alex (Fernanda Torres), brasileira namorada de Miguel (Alexandre Borges), todos envolvidos num esquema de contrabando.

Dentro do mesmo plano de fundo da didatura civil-militar do Brasil, Fernanda fez parte do elenco do filme O Que É Isso, Companheiro? (1997). No longa o jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada no final da década de 60. Porém, em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick (Alan Arkin), para negociar a liberdade de César e de outros presos.

Ainda em produções com carga dramática, a atriz estrelou Casa de Areia (2005), ao lado da mãe Fernanda Montenegro. No filme, mãe e filha, sozinhas, precisam sobreviver em um local inóspito, rodeado de areia.

Fora dos dramas, mas em papéis icônicos, que a fizeram ficar conhecida em todo o Brasil, Torres brilhou na comédia. Ela viveu Vani no seriado Os Normais (2001 a 2003) ao lado de Luiz Fernando Guimarães, o Rui. Na produção, eles são um casal de classe média com manias, preconceitos e falhas de caráter, que protagonizam conflitos, cenas de ciúmes, brincadeiras e muita confusão, mas se consideram normais.

E, claro, Fernanda deu vida a Fátinha, a Fátima de Tapas & Beijos (2011 a 2015). Ao lado da amiga Sueli (Andréa Beltrão), as vendedoras de uma loja de aluguel de vestidos de noiva tentam achar suas caras-metades.