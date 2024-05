O ousado plano de Whoopi Goldberg para ter Papa Francisco em filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de três décadas após o lançamento do primeiro Mudança de Hábito, Whoopi Goldberg, 68 anos, está prestes a voltar à pele da protagonista, a debochada Deloris, disfarçada de freira para escapar da máfia, no terceiro filme da franquia. Nos bastidores, a atriz costura a participação de ninguém menos que o Papa Francisco, 87, com quem tratou do tema em visita ao Vaticano, em dezembro passado (foto), quando lhe fez o inusitado convite. “Contei que a ideia é trazer as irmãs dos anos 90 para o século XXI, e o papa se animou”, disse recentemente Whoopi em um programa da TV americana. “Ele falou que tudo dependerá de sua agenda”, completou. O produtor Tyler Perry já tem em mãos o roteiro, que logo será enviado a Roma.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893