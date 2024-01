O ousado look de Lauren Sánchez, noiva do milionário Jeff Bezos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No dia em que completou 60 anos, Jeff Bezos, atualmente no terceiro posto entre os mais ricos do planeta, perdeu os holofotes para sua noiva, a ex-apresentadora de TV Lauren Sánchez, 54. Sem dar atenção às temperaturas congelantes de Milão, ela surgiu com um Dolce & Gabbana rendado que deixava à mostra as roupas íntimas. Juntos há cinco anos, estavam ali para prestigiar um dos filhos dela, que desfilou na badalada Semana de Moda da cidade italiana. Não demorou, e as implacáveis redes começaram a disparar contra Lauren, criticando o look “sem noção” ornado por um paletó, que viralizou. Mais bem agasalhado, de terno de veludo, o dono da Amazon fez questão de se derreter num post em defesa da noiva: “Feliz de dar mais uma volta em torno do sol com você”.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2024, edição nº 2876