O objetivo da primeira-dama ucraniana ao posar em escombros de guerra

O clima é sério e meio sombrio, as roupas são simples e não se vê um único sorriso. Mesmo assim, a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, 44 anos, foi criticadíssima por aparecer na capa de uma edição digital da Vogue americana e posar para a celebrada fotógrafa Annie Leibovitz sentada nos degraus do Parlamento em Kiev, no colo do marido Volodymyr Zelensky e ao lado de soldadas em um aeroporto militar. Acusada de explorar a guerra para aparecer, Olena disse que seu alvo era chamar a atenção para a tragédia. “Acho mais importante fazer alguma coisa e ser criticada do que não fazer nada”, rebateu.

Publicado em VEJA de 10 de agosto de 2022, edição nº 2801