O novo projeto ‘sedutor’ de José Loreto fora da televisão

Após as gravações de No Rancho Fundo, novela das 6 da TV Globo que terminou no mês passado, José Loreto já trabalha em outro projeto, mas longe da televisão. O ator está no elenco do filme Pecadora, adaptação do best-seller homônimo escrito por Nana Pauvolih, protagonizado pela atriz Rayssa Bratillieri, que recentemente atuou na novela Elas por Elas.

Pecadora conta a história de Isabel (Rayssa), uma jovem religiosa que tem sua vida transformada quando começa a trabalhar com o sedutor Enrico (Loreto). Atraída pelo colega, Isabel confronta tudo o que sempre acreditou rejeitar. O longa tem direção de Dainara Toffoli e roteiro de Camila Raffanti.

O elenco – que conta ainda com Marcos Pasquim, Heslaine Vieira, Fabiana Gugli, Giovana Cordeiro, Dandara Albuquerque, Bruna Guerin, Luana Tanaka e Marcelo Ullman – se reuniu em São Paulo para a primeira leitura do roteiro, e as gravações começarão em breve.