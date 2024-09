O novo projeto milionário de Alexandre Accioly

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Accioly curte o Rock in Rio nesta quinta-feira, 19, mas não deixa de pensar em negócios. O empresário, que está à frente da renovação do antigo cinema de rua Roxy, em Copacabana, na zona sul do Rio, também tem planos de construir um parque por todo o Jardim de Alah, área nobre do Leblon. Em conversa com a coluna GENTE, ele adianta que a iniciativa que custará 140 milhões de reais, tem objetivo de prover 5 mil empregos para os moradores da cruzada.

“A gente vai construir lá um parque com 95.000 metros quadrados de área verde. Mais um boulevard com restaurante, café, sorveterias, mercado de uma forma geral, é um projeto muito bacana. Em 2026 a gente entrega para o Rio. Toda a parte de segurança será privada. E a gente tem um projeto de inclusão social muito bacana com a Cruzada, nós vamos gerar próximo de 5.000 empregos naquela região e a Cruzada, sem nenhuma dúvida, vai ser uma grande parceira e vai ser uma grande beneficiária” , planeja.