O novo projeto de Nanda Costa ao lado de Lan Lanh

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pegando no pesado em dose dupla, Nanda Costa, 36 anos, alterna as gravações de uma série com a criação das gêmeas Kim e Tiê, de 1 ano e meio, ao lado da mulher, a percussionista Lan Lanh, 55. Ambas, aliás, engataram em um novo programa da GNT, Do Amor e de Luta, em que tratam com franqueza dos altos e baixos da maternidade. Em quatro episódios, a atriz conta como foi a experiência de gerar as filhas por inseminação artificial e assume que sofreu de depressão pós-parto. “A gente idealiza, mas quando elas nasceram, não senti amor de imediato. Antes, veio o medo de perdê-las, já que eram prematuras”, lembra ela, enquanto Lan Lanh entrega: “Sextou e a gente fica como? Em casa esperando mamãe voltar do trabalho”, diz a responsável pela troca das fraldas.

Publicado em VEJA de 5 de Julho de 2023, edição nº 2848