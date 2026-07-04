O novo projeto de Alice Wegmann que promete ‘surpreender muita gente’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Intrigas familiares, manipulação, reviravoltas. Esse é o novo projeto de Alice Wegmann na Netflix, após o fim do remake de Vale Tudo e um longa com Giovanna Antonelli. Estrelada por Marieta Severo, Nanda Costa e José de Abreu, a série, ainda sem título, começou a ser gravada no Rio de Janeiro, com direção geral de Mauro Mendonça Filho.

“Não posso falar muito ainda, mas posso dizer que vai chocar muita gente, vai surpreender porque é uma história doida, maravilhosa. Quando li o roteiro já fiquei sem ar, vai ser uma grata surpresa ao público… e estou doida para jogar no mundo. Já fiz outras séries no streaming, já fiz cinema; então, bem ou mal, a gente circula por todos esses universos e tem que circular… Agora está vindo a novela vertical, novos formatos, novos projetos e a gente tem que estar, até porque nossa profissão é fluida, é movimentada pelo que está acontecendo no mundo”, diz Alice à coluna GENTE.

Instigante e repleta de tensão, a história com elementos de melodrama e suspense acompanha Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha da elite carioca que nutrem uma relação complexa e turbulenta. Quando seus caminhos cruzam com Irina (Nanda Costa) e Bóris (José de Abreu), a teia de segredos, traições e mistérios se intensifica.

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