O novo filme de Amber Heard ‘inspirado’ em polêmicas com Johnny Depp

Depois da briga nos tribunais com o ex-marido Johnny Depp, Amber Heard, 37 anos, retoma a carreira com o filme In the Fire. Segundo o diretor Conor Allyn, o thriller, que ela protagoniza, faz uma ponte entre ficção e realidade. “Na produção, Amber é arrastada e surrada em praça pública. Tenho certeza de que trouxe suas experiências pessoais quando estávamos rodando”, afirmou ele, referindo-se às acusações da atriz de que teria sido abusada fisicamente por Depp. No enredo, ela faz uma médica que vive numa remota fazenda da Colômbia e enfrenta a opinião pública ao defender uma criança a quem dizem ser a encarnação do mal. “O filme é uma meditação sobre o poder quase sobrenatural do amor, sob a ótica de uma mulher obstinada na virada do século XX”, desviou-se Amber. E mais não comentou.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863