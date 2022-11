O novo ‘esconderijo’ da princesa Haya da Jordânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É em um hotel que está reformando, em um vasto e bem guardado recanto no País de Gales, que a princesa Haya da Jordânia, 48 anos, espera enfim se livrar de vez do ex-marido, o poderoso xeique Mohammed bin Rashid al-Maktoum, dirigente de Dubai. Recursos financeiros não lhe faltarão: ela saiu do divórcio com 251,5 milhões de libras à vista, mais 5,6 milhões anuais para cada um dos dois filhos. Há três anos, em uma fuga ousada, Haya buscou refúgio em Londres, ajudada por um segurança/namorado. Seguiu-se uma sequência de ameaças por parte do xeique traído, que teria comprado uma mansão vizinha à dela só para vigiá-la e empregado o sofisticado sistema Pegasus de espionagem para hackear seus telefones. O mesmo xeique é acusado de ter sequestrado duas filhas, que vivem reclusas em Dubai.

Publicado em VEJA de 23 de novembro de 2022, edição nº 2816